54-летняя Бондарчук показала фигуру в облегающем платье

54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в облегающем платье
54-летняя модель и телеведущая Бондарчук в облегающем платье записала видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На кадрах ролика модель позирует на одной из столичных улиц в ярком платье-комбинации с открытой спиной. «Понедельник», — подписала видеоряд телеведущая.
«В прекрасной форме тела и духа!», «Красотка!», «Светочка, хочется копировать ваши образы», — написали в комментариях восторженные пользователи сети.
Кадр из видео
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