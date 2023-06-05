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54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в облегающем платье

54-летняя модель и телеведущая Бондарчук в облегающем платье записала видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя Бондарчук показала фигуру в облегающем платье
© Мослента

На кадрах ролика модель позирует на одной из столичных улиц в ярком платье-комбинации с открытой спиной. «Понедельник», — подписала видеоряд телеведущая.

«В прекрасной форме тела и духа!», «Красотка!», «Светочка, хочется копировать ваши образы», — написали в комментариях восторженные пользователи сети.

Кадр из видео

Ранее Светлана Бондарчук раскрыла личные правила воспитания детей.

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