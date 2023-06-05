Ольга Орлова высказалась о возрастных изменениях

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не обращает внимание на свои возрастные изменения.

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Орлова объяснила, что старается замечать только самое прекрасное. 45-летняя артистка отметила, что не считает у себя седые волосы.

«Потому что, когда смотрю в зеркало, вижу совсем другое. Я вижу счастливую себя, и совершенно неважно, сколько их», — заявила певица.

Орлова начала свою карьеру в 1995 году, когда стала участницей группы «Блестящие». Она дебютировала в клипе группы «Там, только там». Помимо музыкальной карьеры она работала в кино и на телевидении. Она снялась в картинах — «Анна Карамазофф», «Золотой век», «Любовь-морковь». В 2017-м Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2».