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Ольга Орлова высказалась о возрастных изменениях

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не обращает внимание на свои возрастные изменения.

Ольга Орлова высказалась о возрастных изменениях
© Газета.Ru

Орлова объяснила, что старается замечать только самое прекрасное. 45-летняя артистка отметила, что не считает у себя седые волосы.

«Потому что, когда смотрю в зеркало, вижу совсем другое. Я вижу счастливую себя, и совершенно неважно, сколько их», — заявила певица.

Орлова начала свою карьеру в 1995 году, когда стала участницей группы «Блестящие». Она дебютировала в клипе группы «Там, только там». Помимо музыкальной карьеры она работала в кино и на телевидении. Она снялась в картинах — «Анна Карамазофф», «Золотой век», «Любовь-морковь». В 2017-м Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Супруг певицы не ведет социальные сети, редко выходит в светское общество и не любит публичность. Артистка рассказывала, что в их семье нет конфликтов. В феврале 2023 года музыкантка родила дочь Анну. 13 мая Орлова крестила ребенка. Крестной мамой стала коллега певицы по «Дому-2» — Ксения Бородина.

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