Наталья Андрейченко опубликовала честное фото без фильтров

Леди Совершенство Наталья Андрейченко потрясла поклонников новым снимком. Актриса опубликовала фотографию, сделанную крупным планом, для которой позировала без использования фильтров.

© Eva.ru

Звезда советского кинематографа Наталья Андрейченко была когда-то эталоном женской красоты и утонченности. Но с годами многое изменилось. Исполнительница роли Мэри Поппинс давно не снимается в кино, однако связи со своей публикой не теряет.

Наталья ведет активный образ жизни, постит в социальных сетях свежие фото и делится откровенными воспоминаниями. Впрочем, новая публикация в аккаунте актрисы не про карьеру и не про духовные практики. Она скорее о внешних изменениях.

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Перед объективом 67-летняя Андрейченко позировала довольно близко, но по мнению некоторых подписчиков ракурс для снимка выбрала не самый хороший.

Первое, что бросается в глаза — накрашенные розовой помадой губы звезды, затем приподнятые в неестественном изгибе густые идеальные брови и подведенные зеленым карандашем полузакрытые веки.

Благодаря отсутствию фильтров на снимке можно рассмотреть каждую морщинку на исхудавшим лице Натальи, что ее отнюдь не портит. Даже несмотря на максимально неудачный ракурс. Поклонники актрисы отметили, что она великолепно выглядит и позавидовали ее сияющей свежестью и здоровьем коже.