Дочь певицы Славы рассказала о страхе, связанном с материнством

«Нам нужно было подняться (с коляской) на второй этаж и были люди, которые готовы помочь. Я очень рада, что в мире есть еще такие люди, которые не отказывают в помощи маме с ребенком. Я очень горжусь собой, что справилась с внутренним страхом», — заявила дочь певицы.