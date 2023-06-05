Дочь певицы Славы рассказала о страхе, связанном с материнством

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее был страх выходить одной на улицу с сыном.
Морозова объяснила, что безумно боялась куда-либо выходить с малышом. Дочь артистки добавила, что 4 июня ей пришлось выйти с ребенком, так как никто не мог с ним посидеть. На тот день у девушки была запланирована встреча. По словам Морозовой, сначала она «очень тряслась и колотилась».
Позже Морозова осознала, что все было не так страшно, как она себе представляла.
«Нам нужно было подняться (с коляской) на второй этаж и были люди, которые готовы помочь. Я очень рада, что в мире есть еще такие люди, которые не отказывают в помощи маме с ребенком. Я очень горжусь собой, что справилась с внутренним страхом», — заявила дочь певицы.
Морозова родила сына 30 марта от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая певица Слава сообщила, что взяла творческий отпуск после появления на свет внука.