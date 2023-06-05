Хайди Клум отметила юбилей в прозрачном платье без бюстгальтера

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила юбилей в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на странице приглашенного на торжество актера Эванджело Бусиса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Известно, что актриса устроила тематическую вечеринку в стиле романа «Великий Гэтсби». На размещенном снимке 50-летняя манекенщица предстала в прозрачном платье длины миди без бюстгальтера, украшенном многочисленными стразами и блестками. При этом сквозь наряд видны ноги, живот и грудь знаменитости.

Свой образ звезда дополнила белой накидкой, а также аксессуарами в виде головного убора с драгоценными камнями и бриллиантовых массивных серег. Помимо этого, женщина распустила уложенные в легкие локоны длинные волосы и сделала макияж в стиле «смоки».