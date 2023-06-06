57-летняя актриса снялась в купальнике и восхитила фанатов

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя знаменитость снялась в купальнике собственного бренда Elizabeth Hurley Beach бирюзового цвета с глубоким декольте и открытой спиной. Манекенщица позировала напротив шезлонгов, демонстрируя костюм с разных ракурсов. При этом ее волосы были распущены, а на лицо ей нанесли макияж в стиле smoky eyes. Среди прочего она надела серьги-кольца.

Подписчики восхитились внешним видом Херли под публикацией.

«Красотка», «Как всегда сексуальна», «Самая красивая женщина», «Выглядишь потрясающе», «Красивая», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.