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Лолита захотела записать песню с Инстасамкой

Известная 59-летняя российская певица Лолита Милявская призналась в интервью, что хочет записать песню с молодой рэпершей Инстасамкой (Дарья Зотеева). Фрагмент видео со словами исполнительницы опубликовали в Telegram-канале «Светские хроники».

Лолита захотела записать песню с Инстасамкой
© Мослента

«Я очень люблю Дашу, и я была бы невероятно счастлива, если бы к моим 60-ти следующим и единственным фитом (композиция, созданная общими усилиями разных артистов — примечание "Мосленты"), который бы я хотела сделать, был бы только с Инстасамкой», — заявила артистка.

Ранее Инстасамка заявила о желании посотрудничать с Лолитой. Кроме того, она отметила певицу Анну Asti, как пример артистки, которая сделала себя сама.

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