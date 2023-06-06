Лолита захотела записать песню с Инстасамкой

«Я очень люблю Дашу, и я была бы невероятно счастлива, если бы к моим 60-ти следующим и единственным фитом (композиция, созданная общими усилиями разных артистов — примечание "Мосленты"), который бы я хотела сделать, был бы только с Инстасамкой», — заявила артистка.