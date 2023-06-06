Жена Бурака Озчивита показала роскошную фигуру на снимках

После рождения второго ребенка турецкая актриса почти четыре месяца молчала в соцсетях и лишь изредка появлялась в сторис мужа, Бурака Озчивита. Неделю назад Фахрие Эвджен все-таки вышла на связь с поклонниками, сразив их наповал своей фигурой. Многие тогда не поверили, что снимки свежие, уж больно хорошо выглядит актриса после второй беременности. Однако объяснить такую реакцию можно банальной завистью — и вот доказательство.

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На днях турецкая звезда пышно отметила 37-летие. Фотозона, шары, цветы и сотни снимков — несмотря на рождение ребенка, про себя Фахрие не забыла. Празднику посвятила аж два поста в инстаграме*: один — семье, а другой — себе любимой. Везде актриса позировала в фотозоне в обтягивающем джинсовом платье. Акцент сделан на талии, которая так впечатлила поклонников в прошлый раз. В общем-то, снимки с семейством в полном составе не оставили сомнений в том, что Эвджен действительно та самая роскошная 37-летняя женщина с двумя детьми, по фигуре которой не скажешь, что она недавно была беременна. Любуемся и восхищаемся!

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