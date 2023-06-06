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Жена Бурака Озчивита показала роскошную фигуру на снимках в честь своего 37-летия — подписчики в восторге

После рождения второго ребенка турецкая актриса почти четыре месяца молчала в соцсетях и лишь изредка появлялась в сторис мужа, Бурака Озчивита. Неделю назад Фахрие Эвджен все-таки вышла на связь с поклонниками, сразив их наповал своей фигурой. Многие тогда не поверили, что снимки свежие, уж больно хорошо выглядит актриса после второй беременности. Однако объяснить такую реакцию можно банальной завистью — и вот доказательство.

Жена Бурака Озчивита показала роскошную фигуру на снимках
© Super.ru
Super.ru

На днях турецкая звезда пышно отметила 37-летие. Фотозона, шары, цветы и сотни снимков — несмотря на рождение ребенка, про себя Фахрие не забыла. Празднику посвятила аж два поста в инстаграме*: один — семье, а другой — себе любимой. Везде актриса позировала в фотозоне в обтягивающем джинсовом платье. Акцент сделан на талии, которая так впечатлила поклонников в прошлый раз. В общем-то, снимки с семейством в полном составе не оставили сомнений в том, что Эвджен действительно та самая роскошная 37-летняя женщина с двумя детьми, по фигуре которой не скажешь, что она недавно была беременна. Любуемся и восхищаемся!

Super.ru

Напомним, Бурак и Фахрие познакомились в 2013 году на съемках романтического фильма. Поначалу они скрывали отношения, но спустя пять лет поженились в Германии — на родине актрисы. Как пишет пресса, на их свадьбе было более 500 гостей. В 2017 году у звезд родился первенец — мальчика назвали Каран. Второй сын пары по имени Керем появился на свет в этом году.

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