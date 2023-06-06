Роман Капаклы высказался о мести Марины Африкантовой и ее мамы

«Я еще должен покупать свои вещи? По логике вещей эта ситуация должна выбить меня из колеи, я должен рвать, метать, писать, какие они плохие», — высказался звезда «Дома-2» в соцсетях. Но, трезво оценив ситуацию, предположил, что либо распродажа — типичный хайп, либо Татьяна и Марина искренне верят в то, что имеют право распоряжаться его одеждой. Рома подчеркнул, что одежда стоит дорого, особенно жаль коллекцию кроссовок, на которую он копил всю жизнь. И если его имущество действительно продадут, то он намерен решать эту проблему другим путем. «Мне кажется, уже было можно забыть меня как страшный сон», — между делом обмолвился блогер.