Звезда «Дома-2» Роман Капаклы высказался о мести Марины Африкантовой и ее мамы: «Можно забыть меня как страшный сон»
После измены возлюбленного Марина Африкантова проработала свои обиды, отпустила прошлое и зажила новой жизнью. А вот ее мама Татьяна простить зятя-изменщика все не может. В своем блоге она продолжает распродавать брендовые вещи Романа Капаклы: женщине важно избавить дочь от неприятных воспоминаний. Разумеется, виновник светопреставления знает, что происходит, — ему звонили друзья и знакомые, предлагая купить одежду, чтобы вернуть законному владельцу. Но Роману эта идея не понравилась.
«Я еще должен покупать свои вещи? По логике вещей эта ситуация должна выбить меня из колеи, я должен рвать, метать, писать, какие они плохие», — высказался звезда «Дома-2» в соцсетях. Но, трезво оценив ситуацию, предположил, что либо распродажа — типичный хайп, либо Татьяна и Марина искренне верят в то, что имеют право распоряжаться его одеждой. Рома подчеркнул, что одежда стоит дорого, особенно жаль коллекцию кроссовок, на которую он копил всю жизнь. И если его имущество действительно продадут, то он намерен решать эту проблему другим путем. «Мне кажется, уже было можно забыть меня как страшный сон», — между делом обмолвился блогер.
И хотя кажется, что громких выяснений отношений между Мариной и Романом больше не будет, все только начинается. Оба скоро приедут в Москву, где смогут расторгнуть брак официально, встретившись лицом к лицу. Дистанционно, как мы помним, по многим причинам не получается. Будем наблюдать.