Свифт и Хилли расстались после двух месяцев бурного романа

В апреле этого года стало известно о том, что Тейлор Свифт рассталась с актером Джо Элвином после шести лет романа. Спустя месяц после новостей о разрыве появились сообщения о романе певицы с рок-музыкантом и фронтменом группы The 1975 Мэтти Хилли: звезды не скрывали свои отношения, то и дело появляясь вместе на публике. В начале мая инсайдер рассказал журналистам The Sun, что Свифт и Мэтти Хили «безумно влюблены», хотя встречаются чуть меньше двух месяцев. Он уточнил, что певица рассталась в Джо Элвином еще в феврале, так что «никаких измен не было».