Свифт и Хилли расстались после двух месяцев бурного романа

Тейлор Свифт и Мэтти Хилли расстались после двух месяцев бурного романа
Певица Тейлор Свифт и фронтмен группы The 1975 Мэтти Хилли расстались после двух месяцев романтических отношений. Об этом сообщает TMZ.
Источник из близкого окружения певицы рассказал журналистам издания, что 33-летняя Тейлор Свифт и 34-летний Мэтти Хилли больше не встречаются.
«Ей было весело с ним, но это всегда были случайные отношения. Они больше не связаны романтическими отношениями», — цитирует таблоид слова инсайдера.
В апреле этого года стало известно о том, что Тейлор Свифт рассталась с актером Джо Элвином после шести лет романа. Спустя месяц после новостей о разрыве появились сообщения о романе певицы с рок-музыкантом и фронтменом группы The 1975 Мэтти Хилли: звезды не скрывали свои отношения, то и дело появляясь вместе на публике. В начале мая инсайдер рассказал журналистам The Sun, что Свифт и Мэтти Хили «безумно влюблены», хотя встречаются чуть меньше двух месяцев. Он уточнил, что певица рассталась в Джо Элвином еще в феврале, так что «никаких измен не было».
Ранее сообщалось, что 33-летняя Тейлор Свифт стала второй в рейтинге самых богатых певиц.