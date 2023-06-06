Лидия Чистякова — дочь певицы Глюкозы и артист. Девушка только окончила школу, но уже давно строит карьеру и выпускает настоящие хиты. "Рамблер" поговорил с ней о творчестве, кумовстве в шоу-бизнесе и отношениях с родителями.

Расскажи о своем старте в музыкальной карьере? Хотела ли ты сама заниматься вокалом? Или смотрела на маму и решила тоже стать певицей?

Старт в моей карьере был больше инкогнито, потому что никто из нас — людей, которые работали над проектом — не хотели, чтобы кто-либо знал, кем я являюсь. Вокалом я начала заниматься случайно: однажды мне попалась песня Витаса, я достала ноту и подумала: «Офигеть, может попробовать»? И так потихонечку всё начало развиваться.

Что сама слушаешь из музыки? Что предпочитаешь? Кто нравится из современных исполнителей?

Я меломан, обожаю Hozier, The Neighbourhood, из русских исполнителей я очень уважаю Polnalyubvi, Скриптонита. У меня всё очень разнообразно и зависит от настроения. Иногда включаю классическую музыку. А в рэпе плохо разбираюсь, поэтому практически его не слушаю.

Пресс-служба

Совсем скоро у тебя выйдет новая песня, расскажи о ней.

9 июня состоится премьера трека «Относительно». Он был написан спонтанно и получился по-настоящему лёгким, идеальным для лета. Это история симпатии, когда парня и девушку безумно тянет друг к другу, но они не хотят торопить события, а стараются продлить момент и остановить время. Я не люблю, когда люди не успевают за своими чувствами, не могут решиться на какое-то действие.

Июнь у тебя очень насыщенный месяц — состоится твой первый сольный концерт в Москве. Что для тебя значит это выступление?

Для меня это начало нового этапа моей жизни, как творческой, так и личной. Мои песни — на 100 процентов отражают меня, я хочу, чтобы каждый зритель получил максимальное удовольствие от концерта. Уверена, что равнодушным не останется никто. На концерте, 15 июня, мы с командой представим мой первый сольный альбом «Что-то изменилось» и сыграем новые песни.

Какие у тебя взаимоотношения с мамой? Можешь ли сказать, что сепарировалась от родителей?

С мамой у нас отличные взаимоотношения. Мы не так часто видимся, но очень круто общаемся, для меня она не только мама, но и близкий человек, друг. У нас всегда с ней были больше дружеские отношения, мы эмоционально поддерживаем друг друга.

Могу сказать, что от родителей я сепарировалась, все мы работаем, видимся редко, но при этом у нас остаются очень теплые отношения. Даже фраза есть такая, знаете — «любить легче на расстоянии», даже, если это родственники.

Как ты относишься к тому, что тебя сравнивают с мамой? Ведь она в молодости тоже имела амплуа бунтарки?

Я негативно отношусь к сравнению. Мы очень-очень разные. Я не такая бунтарка, да и достаточно спокойненький человечек, слушаюсь родителей. Если и были какие-то бунтарские моменты, то они в прошлом и их было не так много. Мы с мамой очень разные и помогали друг другу в карьере, скорее, эмоционально. В основном я работаю с папой.

Пресс-служба

Расскажи про свою постоянную смену имиджа? Кто или что тебя вдохновляет?

Как такового имиджа у меня нет, я пытаюсь быть максимально искренней, открываться, я не люблю все эти маски и прочее. Вдохновить меня может абсолютно все: какие-то ситуации в жизни, встречи с людьми, меня может вдохновить даже факт, что у меня испортилось зрение (смеется). Всё зависит от настроения, я очень сильно ориентируюсь на свой эмоциональный фон.

В США детям знаменитостей, которые строят карьеру в шоу-бизнесе, дают прозвище nepo-babies (непотизм/кумовство). Как ты относишься к этому? Считаешь ли, что рождение в известной семье автоматически делает тебя непо-бейби?

Слышу о таком понятии впервые. Могу сказать следующее: в моем случае родители дали мне толчок, но я всегда пыталась двигаться самостоятельно.

Я очень много работаю, сама пишу и основная часть того, чего я добилась, сделана моим трудом, моей командой. На «золотом блюдечке» мне ничего не приносят.

Читаешь ли ты про себя новости и статьи на сайтах СМИ? Как реагируешь на слухи и критику?

СМИ, сайты и любые Telegram-каналы я вообще не читаю, меня это просто не интересует. Что там пишут про меня, про других — я вообще туда не лезу, мне это кажется скучным. У меня интересная жизнь, я не хочу внедряться в чужой негатив.

По поводу слухов — считаю, что это омерзительно. Я удивлена, что есть закон о клевете, но это никого не останавливает. Я вообще ненавижу культуру «желтой прессы» и коверкания чужих слов.

На критику реагирую абсолютно спокойно, у каждого своё мнение, нельзя нравиться всем.

У тебя популярный тикток! Часто вижу тебя в реках. Планируешь ли развиваться как блогер? Как вообще относишься к этой профессии?

Нет, я не собираюсь развиваться как блогер, это не моя стезя. Я артист, я пишу, работаю на студии, мне нравится не снимать видео, а быть артистом. Тикток и другие соц.сети нужны для узнаваемости, медийности, чтобы развивать музыку, но ставить блогинг как профессию — это не мое. Но ничего против него я не имею.

В этом году ты выпустилась из школы. Что планируешь делать дальше? Подала ли куда-либо документы?

Да, я окончила школу в этом году. Честно, со следующего года собираюсь больше сосредоточиться на работе, ее очень много, а мне важно не разрываться между учебой и карьерой. ЕГЭ я могу сдать в любой момент, главное — подготовиться. Сейчас я буду изучать такие вещи, как финансовая грамотность, чтобы знать минимально про инвестиции, хочу пойти в автошколу, изучать отдельные предметы, которые мне нравятся, без оценок и экзаменов.

Дай наставление тем, кто выпускается в этом году. Чего ты бы пожелала вчерашним школьникам?

Я бы пожелала удачи, потому что взрослая жизнь — очень тяжкая штука. Сама я до нее еще не дошла полноценно, но то, что я вижу и начинаю чувствовать — это просто треш.

И важно слушать свое сердце и делать то, что тебе нравится. Если ты будешь ненавидеть то, что делаешь — от учебы до работы — это будет просто отвратительно и закончится выгоранием.