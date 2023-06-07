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Тейлор Свифт бросила парня из-за издевок над ее темнокожей подругой

Сетевые аналитики вычислили, как им кажется, причину, по которой Тейлор Свифт внезапно и стремительно рассталась со своим очередным парнем.

Тейлор Свифт бросила парня из-за издевок над темнокожей подругой
© Российская Газета

Есть версия, что продолжение отношений с фронтменом The 1975 Мэттом Хили могло бы негативно сказаться на имидже и карьере крайне преуспевающей певицы.

Напомним: Свифт в данное время находится в ажиотажном туре, в рамках которого поедает, в том числе, ни в чем не повинных жуков, приговаривая: "Вкусно".

К слову, с Хили Тейлор начала, похоже, крутить роман еще до того, как бросила своего предыдущего парня - после шести лет отношений.

Отмечено, что Хили, став гостем подкаста "Шоу Адама Фридланда", открыто поиздевался над темнокожей рэпершей и подругой Свифт Ice Spice (Айсин Гастон), высмеивая, в частности, ее акцент. В конечном итоге скандальный подкаст отовсюду удалили, музыкант извинился, но в Сети пошла нехорошая волна - Хили упрекнули, что колено он преклонил не искренне, с ухмылкой, мол.

При этом официальная версия расставания артистов звучит более дежурно - у них-де просто нет достаточно времени друг на друга. По словам источников, пара рассталась на хорошей ноте и продолжает общаться, но уже в формате "просто друзья".

СМИ обратились к представителям Свифт за комментариями, но те отмалчиваются.

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