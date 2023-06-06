Стало известно о новом романе звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон

«Эмме нравятся парни, уровень интеллекта которых соответствует ее собственному. Она очень умная женщина и выбирает умных мужчин. Райан тоже очень умный. Судя по всему, Эмме нравится проводить с ним время», — рассказал источник, напомнив, что ранее актриса состояла в отношениях с американским разработчиком Бренданом Ирибе и техническим директором Уильямом Найтом.