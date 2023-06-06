После свадьбы Булановой ее экс-супруг нашел себе другую звезду
Новая спутница Владислава Радимова считает его «достойным мужчиной»
Певица Татьяна Буланова недавно вышла замуж в третий раз. Общественность считает, что предыдущие мужья упустили такое счастье.
Однако второй супруг артистки, футболист Владислав Радимов, обзавелся новым романом с публичной личностью. Об этом рассказала телеведущая Дана Борисова.
Знаменитость призналась, что пока они только переписываются, но уже видна перспектива их отношений.
«Мы общаемся. Он мне безумно нравится», — подчеркнула она в шоу «Звезды сошлись». Также Борисова добавила, что считает Радимова «достойным мужчиной».
Напомним, Татьяна и Владислав были женаты на протяжении одиннадцати лет. У экс-супругов есть 16-летний сын Никита. Сейчас певица замужем за бизнесменом Валерием Рудневым.