$81.33+0.4587.03-0.07

После свадьбы Булановой ее экс-супруг нашел себе другую звезду

Новая спутница Владислава Радимова считает его «достойным мужчиной»

После свадьбы Булановой ее экс-супруг нашел себе другую звезду
© Womanhit

Певица Татьяна Буланова недавно вышла замуж в третий раз. Общественность считает, что предыдущие мужья упустили такое счастье.

Однако второй супруг артистки, футболист Владислав Радимов, обзавелся новым романом с публичной личностью. Об этом рассказала телеведущая Дана Борисова.

Знаменитость призналась, что пока они только переписываются, но уже видна перспектива их отношений.

«Мы общаемся. Он мне безумно нравится», — подчеркнула она в шоу «Звезды сошлись». Также Борисова добавила, что считает Радимова «достойным мужчиной».

Напомним, Татьяна и Владислав были женаты на протяжении одиннадцати лет. У экс-супругов есть 16-летний сын Никита. Сейчас певица замужем за бизнесменом Валерием Рудневым.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий