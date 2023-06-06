Юрий Антонов ответил на сообщения о сердечном приступе

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов в разговоре с News.ru опроверг сообщения о своей госпитализации с сердечным приступом.

«Нет, я вообще дома нахожусь, вы что? В кругу своих животных. Брехня», — заявил он.

6 июня Telegram-канал Mash сообщил, что 17 мая артист якобы почувствовал себя плохо, вызвал «скорую» и врачи диагностировали у него гипертензивную болезнь с поражением сердца. Утверждалось, что композитора госпитализировали, но после купирования приступа Антонов якобы решил выписаться из больницы на несколько дней раньше рекомендованного ради того, чтобы сделать ремонт.