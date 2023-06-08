4 самые сумасшедшие выходки Канье Уэста

8 июня американский рэпер, модельер и бизнесмен Канье Уэст празднует 46-летие. К Уэсту сложно оставаться равнодушным: как правило, люди делятся на два лагеря – одни по-настоящему обожают его и боготворят, другие возмущаются сумасбродством звезды.

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Вторую категорию людей вполне можно понять: пусть Канье и прославился как талантливый (а по некоторым оценкам даже гениальный) музыкант, чаще всего его имя мелькает в прессе в контексте очередной сумасшедшей выходки.

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В день рождения артиста мы решили вспомнить самые яркие инциденты с участием Уэста, которые не остались без внимания. Подробнее – в материале "Рамблера".

Сравнение себя с Иисусом

Канье никогда не отличался скромностью, но в 2006 году даже самые преданные фанаты удивились самоуверенности артиста. В середине нулевых рэпер появился на обложке журнала Rolling Stone с терновым венцом на голове. В интервью изданию Уэст заявил, что вполне может сравнить себя с Иисусом Христом, ведь ему тоже пришлось "бороться за признание" и "страдать за свой успех", но при этом ему так и не удалось заслужить людскую любовь.

В 2013 году Уэст выпустил альбом Yeezus, обыграв тем самым имя Иисуса. В нескольких треках рэпер напомнил о своей божественной сущности, а также заявил, что СМИ распинали его, "как распяли Христа".

Приостановка шоу из-за того, что человек в инвалидном кресле отказался вставать

В 2014 году во время концерта в Сиднее Канье призвал всех фанатов "встать со своих мест". Однако один мужчина не сделал этого, из-за чего рэпер тут же принялся негодовать. Он приостановил концерт, заявив, что не продолжит выступление до тех пор, пока все не поднимутся. Вот только от глаз исполнителя скрылся тот факт, что зритель, который не выполнял его просьбу, не мог сделать этого физически, потому что был прикован к инвалидному креслу.

Амбиция стать президентом

4 июля 2020 года в своих соцсетях Уэст заявил о том, что намерен баллотироваться на пост президента США.

"Пришло время реализовать обещание, данное Америке, и довериться Богу, объединив наше видение и построив наше общее будущее", – заявил артист.

Многие восприняли заявление Канье со смехом, и он решил доказать серьезность своих намерений в интервью с журналом Forbes. Однако по признанию журналиста, который беседовал с Уэстом, их разговор больше походил "на пародию или особенно сюрреалистический эпизод «Семейства Кардашьян»".

Так или иначе, стать президентом Уэсту не удалось. По окончании президентской компании он набрал всего 60 тысяч голосов и ноль делегатов.

Антисемитские высказывания