Орлова поделилась фото подросшей дочки
Сегодня Ане исполнилось четыре месяца.
45-летняя телеведущая Ольга Орлова 6 февраля во второй раз стала мамой. Своему второму супругу Валерию Маслову звезда родила дочь Анну.
В личном блоге знаменитость поделилась фотографией малышки, которая сегодня отмечает небольшой праздник.
«Сегодня одной сладкой булочке целых четыре месяца!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила Ольга.
Womanhit
Подписчики ведущей заявили, что ее дети сильно похожи на своих отцов.
«Так и есть, но я очень рада!» — подчеркнула Орлова.
Напомним, звезда была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. В 2001 году они стали родителями мальчика, которого назвали Артемом.