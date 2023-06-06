Орлова поделилась фото подросшей дочки

Сегодня Ане исполнилось четыре месяца.

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45-летняя телеведущая Ольга Орлова 6 февраля во второй раз стала мамой. Своему второму супругу Валерию Маслову звезда родила дочь Анну.

В личном блоге знаменитость поделилась фотографией малышки, которая сегодня отмечает небольшой праздник.

«Сегодня одной сладкой булочке целых четыре месяца!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила Ольга.

Womanhit

Подписчики ведущей заявили, что ее дети сильно похожи на своих отцов.

«Так и есть, но я очень рада!» — подчеркнула Орлова.