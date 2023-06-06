Волочкова отказалась от алкоголя и предложила пожениться Шаляпину

47-летняя российская балерина Анастасия Волочкова , вернувшаяся с отдыха на Мальдивах, заявила, что отказывается от алкогольных напитков. Об этом балетная дива рассказала своему знакомому Прохору Шаляпину , записав с ним видеоролик для социальных сетей.

«Я после Мальдив решил, что больше вообще не буду пить. Прохор, ты такой красивый. Мы с тобой будем хорошей парой. Представляешь, если у нас будет свадьба?», — вдруг заявила воодушевленная артистка.

Ранее Анастасию Волочкову часто обвиняли в злоупотреблении спиртным. Она же признавалась, что в тяжелые времена ей помогали оставаться на плаву апероли. При этом балерина подчеркнула, что никогда не переходила грань и не уходила в запой, так как дорожит своей работой.