Подруга Киркорова поразила публику роскошной свадьбой
В течение церемонии диджей сменила три дорогих наряда.
Катя Гусева является официальным диджеем Филиппа Киркорова. На днях она сыграла свадьбу, поразившую публику своей роскошью. Мужем Гусевой стал адвокат Михаил Сазонов.
Так, Катя Гусева при выборе свадебных нарядов обратилась к известному модельеру Анике Керимовой.
«Первый образ, в котором мы с Михаилом появимся в ЗАГСе, сделан из роскошной белоснежной ткани Yves Saint Laurent. На моем платье будет именная вышивка. На Мише будет белоснежный смокинг в стиле Tom Ford тоже авторства Аники. Поскольку пошив нарядов индивидуальный, то стоят наши первые образы в районе полумилилиона рублей», — рассказала невеста порталу «Дни.ру».
Но на этом диджей короля поп-музыки не остановилась: у нее оказались еще два свадебных платья.
«Второе платье я надену на обмен клятвами. Это будет закрытая церемония для самых близких. На мне будет совершенно роскошное платье, декорированное перьям и камнями Swarovski. Изюминкой наряда станет длинный шлейф, полностью усыпанный жемчугом. Приблизительная стоимость этого наряда около полутора миллионов рублей».
Третьим платьем Кати стало короткое, расшитое камнями разного размера. Стоит такой образ также почти 1,5 миллиона рублей. Она сообщила, что модельер сделала ей хорошую скидку, поэтому диджей заказала праздничный образ еще и для своей свекрови.