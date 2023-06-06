Подруга Киркорова поразила публику роскошной свадьбой

«Первый образ, в котором мы с Михаилом появимся в ЗАГСе, сделан из роскошной белоснежной ткани Yves Saint Laurent. На моем платье будет именная вышивка. На Мише будет белоснежный смокинг в стиле Tom Ford тоже авторства Аники. Поскольку пошив нарядов индивидуальный, то стоят наши первые образы в районе полумилилиона рублей», — рассказала невеста порталу «Дни.ру».