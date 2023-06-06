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Рената Литвинова снялась в наряде на голое тело

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном наряде на голое тело на фоне земли и цветов, находящихся в помещении. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Рената Литвинова снялась в наряде на голое тело
© Лента.ру

На размещенном кадре 55-летняя знаменитость предстала в образе, состоящем из длинной черной юбки с многочисленными вырезами и бежевой накидки без рукавов бренда Balenciaga. При этом звезда решила не надевать бюстгальтер, частично демонстрируя обнаженную грудь. Свой образ Литвинова дополнила черными лаковыми туфлями-лодочками и уложенными наверх волосами.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях под публикацией.

«Рената, не перестаете удивлять и восхищать», «Какая красота», «Это так прекрасно», «Идеал», — высказались они.

В апреле Рената Литвинова снялась топлес. Актриса показала тело, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в юбке со шлейфом и перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

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