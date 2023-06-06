Дженнифер Лопес обругали в Сети за вульгарный наряд

53-летняя знаменитость попала в объектив папарацци во время шопинга в Западном Голливуде. Для прогулки поп-исполнительница выбрала джинсовое оверсайз-платье люксового бренда Valentino, оформленное двумя разрезами выше ягодиц, и кожаные сапоги коричневого цвета. При этом ее образ дополнили солнцезащитные очки в круглой оправе, массивные серьги и коричневая сумка.

Читатели материала не оценили внешний вид звезды, назвав его вульгарным и нелепым. «Уродливое и безвкусное платье. Мне было бы неловко, если бы моя прошлась в таком наряде по улице», «Джинсовый мешок», «К сожалению, у Дженнифер нет ни роста, ни ног, чтобы носить такое платье», «Выглядит очень дешево. Ее выбор одежды часто оставляет желать лучшего», «Это платье ее уродует — и это несмотря на то, что она на каблуках», — возмущались они.