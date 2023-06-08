Филипп Киркоров диетами довел себя до анорексии

Метаморфозы Филиппа Киркорова вызывают опасения у поклонников. Внешний вид артиста заставляет подозревать, что его увлеченность похудением довела до анорексии.

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Недавно Филипп Киркоров появился на открытии ресторана певца Jony «La Cometa». Окружающие обратили внимание на то, что помимо сильной худобы у певца есть первые признаки анорексии. Сам артист отметил, что следит за своей фигурой и пытается придерживаться жестких диет. Однако он был так голоден, что сорвался на угощения, передает Prozvezd.info.

«Я так давно не ужинал. Мой врач меня будет ругать! Но что теперь делать!» – отметил артист, хватая руками колбасу.

Артист вышел из ресторана сытым и довольным, съев пасту, пиццу и другие итальянские деликатесы.