Филипп Киркоров диетами довел себя до анорексии
Метаморфозы Филиппа Киркорова вызывают опасения у поклонников. Внешний вид артиста заставляет подозревать, что его увлеченность похудением довела до анорексии.
Недавно Филипп Киркоров появился на открытии ресторана певца Jony «La Cometa». Окружающие обратили внимание на то, что помимо сильной худобы у певца есть первые признаки анорексии. Сам артист отметил, что следит за своей фигурой и пытается придерживаться жестких диет. Однако он был так голоден, что сорвался на угощения, передает Prozvezd.info.
«Я так давно не ужинал. Мой врач меня будет ругать! Но что теперь делать!» – отметил артист, хватая руками колбасу.
Артист вышел из ресторана сытым и довольным, съев пасту, пиццу и другие итальянские деликатесы.
Фанатки в свою очередь призывают Киркорова перестать мучить себя диетами и операциями, ведь все любят его таким, какой он есть.