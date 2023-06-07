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Актер Арнольд Шварценеггер вспомнил, как его отец-нацист бил мать

В новом документальном фильме Netflix актер Арнольд Шварценеггер рассказал о ментальном расстройстве отца-нациста. Артиста цитирует FandomWire.

Актер Арнольд Шварценеггер вспомнил, как его отец-нацист бил мать
© Газета.Ru

Известно, что Густав Шварценеггер был офицером Вермахта, участвовал в боях в 1942 году под Ленинградом, был ранен и награжден Железным крестом. После войны он женился на молодой вдове Аурелии, в браке с которой родились два сына, включая Арнольда. По словам актера, отец страдал от ментальных заболеваний и демонстрировал симптомы шизофрении.

«Он три дня провел под обломками здания, они проиграли войну. Вернулись домой в депрессии. Австрия была страной сломленных, и иногда отцу было особенно тяжело», — вспоминает звезда «Терминатора».

Актер рассказал, что они с братом часто не могли понять, с какой из личностей отца приходится иметь дело, а иногда он бил мать или разрешал мальчикам поесть только после выполнения определенных заданий.

«Он кричал в три часа ночи, и мы просыпались с колотящимися сердцами, зная, что это значит. Он в любой момент мог ударить мать или начать сходить с ума. Насилие было странным», — поделился артист.

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