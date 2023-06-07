Актер Арнольд Шварценеггер вспомнил, как его отец-нацист бил мать

Известно, что Густав Шварценеггер был офицером Вермахта, участвовал в боях в 1942 году под Ленинградом, был ранен и награжден Железным крестом. После войны он женился на молодой вдове Аурелии, в браке с которой родились два сына, включая Арнольда. По словам актера, отец страдал от ментальных заболеваний и демонстрировал симптомы шизофрении.