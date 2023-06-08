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Жена Игоря Николаева призналась, что у нее может быть рак

Юлия Проскурякова старается следить за своим здоровьем.

Жена Игоря Николаева призналась, что у нее может быть рак
© Womanhit

Супруга певца Игоря Николаева, исполнительница Юлия Проскурякова, призналась, что она может заболеть раком от посещения солярия. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.

Проскурякова решила устроить рубрику «вопрос-ответ», где попросила пользователей Сети задавать ей интересующие их вопросы. Так, один из подписчиков артистки спросил, как она относится к солярию.

«Плохо. Одна моя знакомая заболела раком кожи после многократного посещения солярия» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила жена Николаева.

Также Проскурякова добавила, что случай с ее приятельницей не единственный. Певица отметила, что ей точно не подходит солярий, так как у нее может развиться рак.

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