Жена Игоря Николаева призналась, что у нее может быть рак

Юлия Проскурякова старается следить за своим здоровьем.

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Супруга певца Игоря Николаева, исполнительница Юлия Проскурякова, призналась, что она может заболеть раком от посещения солярия. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.

Проскурякова решила устроить рубрику «вопрос-ответ», где попросила пользователей Сети задавать ей интересующие их вопросы. Так, один из подписчиков артистки спросил, как она относится к солярию.

«Плохо. Одна моя знакомая заболела раком кожи после многократного посещения солярия» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила жена Николаева.