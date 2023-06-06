Звезда сериала «Закрытая школа» сообщила, что выходит замуж

20-летняя актриса, звезда сериала «Закрытая школа» Луиза-Габриэла Бровина сообщила, что ее жених сделал ей предложение. Об этом она сообщила в беседе с изданием «СтарХит».

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Женихом актрисы является музыкант Никита Макаров, выступающий под псевдонимом Sintilinti. Артисты познакомились больше года назад во время участия в совместном проекте. Луиза-Габриэла призналась, что еще не рассказала об этой новости близким.

По ее словам, ни она, ни ее жених пока не могут осознать произошедшее, так как все произошло слишком быстро. Она отметила, что они планируют решить все вопросы в ближайшее время. Уже после они поделятся подробностями с родителями и поклонниками.