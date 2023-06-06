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Бабкина рассказала о жизни в мазанке

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что в детстве она с родителями жила в мазанке. Воспоминаниями об облике этого дома и своими обязанностями в то время она поделилась в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Бабкина рассказала о жизни в мазанке
© Lenta.ru

Знаменитость отметила, что родительский дом находился в Астраханской области. «Мазанка. Открываешь калитку, чтобы во двор войти. И ты вот должна это все помазать глиной, а потом половички постелить из тряпочек натканных, чтобы прибрать все, чтобы крыльцо было чистым, помытым, соскобленным», — сообщила она.

Бабкина отметила, что для отопления помещения использовались печи. Одна, голландская, «царская», находилась в доме для круглогодичного проживания, а вторая, русская — в летнем здании. Кроме того, у ее семьи был двор, где находился сад и жил скот.

«И пока ты дров не натаскаешь, воды не натаскаешь, скотину не покормишь, не взбодришь им сенца, еще что-то там подкинешь, корма всем-всем насямкаешь... И это получается, что ты целый день в обязательствах. И когда ты их выполнишь, после этого тебе говорят: "Ну ладно, иди на танцы! Но в десять чтобы была дома"», — вспоминала певица.

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