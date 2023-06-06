Бабкина рассказала о жизни в мазанке

«И пока ты дров не натаскаешь, воды не натаскаешь, скотину не покормишь, не взбодришь им сенца, еще что-то там подкинешь, корма всем-всем насямкаешь... И это получается, что ты целый день в обязательствах. И когда ты их выполнишь, после этого тебе говорят: "Ну ладно, иди на танцы! Но в десять чтобы была дома"», — вспоминала певица.