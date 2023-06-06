Эмили Ратаковски прошлась по улице в прозрачной юбке

Манекенщица отправилась на ужин с подругой в Нью-Йорке и надела для выхода в свет монохромный черный наряд. Папарацци засняли 31-летнюю знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.