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Эмили Ратаковски прошлась по улице в прозрачной юбке

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски прошлась по улице в откровенной одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Эмили Ратаковски прошлась по улице в прозрачной юбке
© Lenta.ru

Манекенщица отправилась на ужин с подругой в Нью-Йорке и надела для выхода в свет монохромный черный наряд. Папарацци засняли 31-летнюю знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.

Свой образ модель дополнила высокими остроносыми сапогами на каблуках, сумкой с коротким ремнем, солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и массивным золотистым кулоном в виде цветка. Также она собрала волосы в небрежный пучок, оставив две пряди по обеим сторонам лица, и накрасила губы коричневой помадой.

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