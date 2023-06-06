Певица Сьюзан Бойл рассказала, как год восстанавливала голос после инсульта
Певица Сьюзан Бойл вернулась на сцену после перенесенного в прошлом году инсульта, исполнив песню в шоу «Британия ищет таланты». Об этом рассказала сама 83-летняя артистка в эфире программы, опубликованном на YouTube.
«Чувствую себя великолепно. Для меня это особенное событие, потому что в апреле прошлого года я перенесла небольшой инсульт. Я боролась как сумасшедшая, чтобы вернуться на сцену. И я сделала это», — обрадовалась Бойл.
В своих соцсетях певица также уделила своему возвращению немного внимания:
«В прошлом году я много работала, чтобы вернуть себе речь и голос. Единственной целью было снова спеть на сцене. И сегодня моя тяжелая работа окупилась».
Певица спела в финале шоу «Британия ищет таланты» песню «I Dreamed A Dream», которую впервые исполнила на той же сцене 2009 году, будучи участницей.