Орлова заявила, что ее перестал узнавать сын

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что ее перестал узнавать ее сын. Подробностями она поделилась с поклонниками в своих социальных сетях.

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В личном блоге один из подписчиков поинтересовался у телеведущей, начала ли узнавать ее дочь Анна. В ответ на это исполнительница пошутила, что младшая дочь пытается узнать ее, а вот старший сын перестал делать вид, что знаком с мамой. По словам Ольги Орловой, в последнее время она стала проводить со старшим сыном еще меньше времени, чем ранее.