Телеведущая Ольга Орлова заявила, что ее перестал узнавать сын
Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что ее перестал узнавать ее сын. Подробностями она поделилась с поклонниками в своих социальных сетях.
В личном блоге один из подписчиков поинтересовался у телеведущей, начала ли узнавать ее дочь Анна. В ответ на это исполнительница пошутила, что младшая дочь пытается узнать ее, а вот старший сын перестал делать вид, что знаком с мамой. По словам Ольги Орловой, в последнее время она стала проводить со старшим сыном еще меньше времени, чем ранее.
После появления на свет младшей дочери телеведущей Ольги Орловой она стала объектом критики. Ее называли плохой матерью из-за того, что артистка практически сразу после родов вышла на работу, а дочь оставила на нянь. Кроме того, многие осуждали любовь Орловой к животным. Она часто публиковала фото, где ее собаки проводят время вместе с новорожденной малышкой.