Киркоров подшутил над своей бывшей невестой на ее свадьбе

Певец Филипп Киркоров на свадебной церемонии своей бывшей невесты Кати Гусевой подшутил над девушкой во время ее свадебного танца с мужем Михаилом Сазановым. Об этом пишет «Пятый канал».

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Музыкант исполнил вживую один из своих хитов под названием «Ты, ты, ты», в то время как Гусева и Сазанов кружились в первом брачном танце. В определенный момент Киркорову показалось, что диджей смотрит на него, а не на своего возлюбленного.

«Ты не на меня, а на него смотри», — воскликнул Киркоров со сцены.

После этого Гусева резко отвернула голову от музыканта и молодожены продолжили танцевать. При этом сам Сазанов признался журналистам, что у него состоялся серьезный разговор с Киркоровым.

«Он пальцем грозил и говорил: «Если ты ее обманешь или бросишь, я не знаю, что с тобой сделаю» <…> А от Филиппа Бедросовича не скроешься. Высокий, он везде меня увидит», — улыбнулся он.