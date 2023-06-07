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Филипп Киркоров подшутил над своей бывшей невестой Гусевой на ее свадьбе

Певец Филипп Киркоров на свадебной церемонии своей бывшей невесты Кати Гусевой подшутил над девушкой во время ее свадебного танца с мужем Михаилом Сазановым. Об этом пишет «Пятый канал».

Киркоров подшутил над своей бывшей невестой на ее свадьбе
© Газета.Ru

Музыкант исполнил вживую один из своих хитов под названием «Ты, ты, ты», в то время как Гусева и Сазанов кружились в первом брачном танце. В определенный момент Киркорову показалось, что диджей смотрит на него, а не на своего возлюбленного.

«Ты не на меня, а на него смотри», — воскликнул Киркоров со сцены.

После этого Гусева резко отвернула голову от музыканта и молодожены продолжили танцевать. При этом сам Сазанов признался журналистам, что у него состоялся серьезный разговор с Киркоровым.

«Он пальцем грозил и говорил: «Если ты ее обманешь или бросишь, я не знаю, что с тобой сделаю» <…> А от Филиппа Бедросовича не скроешься. Высокий, он везде меня увидит», — улыбнулся он.

В ноябре 2022 года диджей рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова. Она призналась, что очень хотела сыграть свадьбу со звездой. Как отмечала продюсер, сам Киркоров был не против их союза. Однако, по словам ведущей, их любовная история просто не сложилась.

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