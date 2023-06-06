Блогер Карина Нигай рассказала о жизни в тесной квартире с родителями

Российская блогер с аудиторией в несколько миллионов человек и стилист Карина Нигай рассказала, что в детстве она жила со своими родителями в тесной квартире в городе Томске. Воспоминаниями об этом периоде жизни она поделилась в интервью с журналом Hello .

Блогер сообщила, что она родилась в небогатой семье, а ее родители развелись, когда ей было около года.

«Мы втроем жили на восемнадцати квадратных метрах. Места было так мало, что я спала в кресле, родителям приходилось перешагивать через меня утром, пока я спала, чтобы выйти из дома», — призналась Нигай.

Впоследствии звезде приходилось выживать в не менее стесненных условиях. По словам блогера, когда она приехала поступать в университет в Москву, у нее было 20 тысяч рублей в кармане, на которые нужно было в том числе снять квартиру. Нигай отметила, что сейчас она проживает в Москве вместе со своим сыном. Кроме того, семь лет назад она перевезла в столицу мать и отчима.