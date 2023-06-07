Актер Алек Болдуин выразил надежду, что избавится от боли в ногах после операции
Актер Алек Болдуин записал видеообращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором впервые вышел на связь после операции по замене тазобедренного сустава.
«Как мы говорим дома, эта боль положит конец болям. Мне нужно было сделать операцию по крайней мере два года назад. Я ходил и прихрамывал. Не делал себе никаких поблажек, поскольку ущерб, который наносится спине, шее, ступням и коленям не так уж и велик», — рассказал Болдуин.
Артисту было тяжело «ковылять» в таком состоянии два года, однако он не мог выделить от 4 до 6 недель на восстановление здоровья из-за плотного графика съемок. По словам Болдуина, необходимость в такой операции была еще давно, сейчас артист принимает обезболивающие препараты и соблюдает постельный режим.
«Бедро очень-очень болит, но обезболивающие делают свое дело. Препараты, которые мне давали в ту ночь в больнице во вторник вечером... Я принял обезболивающее и, черт возьми, не находился под таким кайфом с 1977 года», — посмеялся Болдуин.