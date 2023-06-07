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Актер Алек Болдуин выразил надежду, что избавится от боли в ногах после операции

Актер Алек Болдуин записал видеообращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором впервые вышел на связь после операции по замене тазобедренного сустава.

Болдуин выразил надежду, что избавится от боли в ногах после операции
© Газета.Ru

«Как мы говорим дома, эта боль положит конец болям. Мне нужно было сделать операцию по крайней мере два года назад. Я ходил и прихрамывал. Не делал себе никаких поблажек, поскольку ущерб, который наносится спине, шее, ступням и коленям не так уж и велик», — рассказал Болдуин.

Артисту было тяжело «ковылять» в таком состоянии два года, однако он не мог выделить от 4 до 6 недель на восстановление здоровья из-за плотного графика съемок. По словам Болдуина, необходимость в такой операции была еще давно, сейчас артист принимает обезболивающие препараты и соблюдает постельный режим.

«Бедро очень-очень болит, но обезболивающие делают свое дело. Препараты, которые мне давали в ту ночь в больнице во вторник вечером... Я принял обезболивающее и, черт возьми, не находился под таким кайфом с 1977 года», — посмеялся Болдуин.

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