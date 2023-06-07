Болдуин выразил надежду, что избавится от боли в ногах после операции

«Как мы говорим дома, эта боль положит конец болям. Мне нужно было сделать операцию по крайней мере два года назад. Я ходил и прихрамывал. Не делал себе никаких поблажек, поскольку ущерб, который наносится спине, шее, ступням и коленям не так уж и велик», — рассказал Болдуин.