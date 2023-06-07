«Дети Филиппа»: Анастасия Стоцкая призналась, от кого родила сына и дочь
Поклонники регулярно задают артистке вопрос по поводу сходства ее сына и дочери с Филиппом Киркоровым. Некоторые поклонники звезды даже считают, что малыши похожи на него больше, чем его сын Мартин.
Стоит отметить, что Анастасия долго молчала по этому поводу, после — начала шутить на эту тему. Так, например, в очередной раз она сделала признание.
Звезда отметила, что «Все мы дети Киркорова».
Поклонники предположили, что таким образом она намекает на то, что у нее все-таки был роман с королем российской поп-сцены.
Сам Киркоров неоднократно признавался, что у них со Стоцкой ментальная связь, поэтому ее дети могут быть похожи на него. А еще он подчеркивал, что именно Анастасия увела его из семьи с Аллой Пугачевой. По словам Филиппа, он был влюблен в Анастасию, однако у них так ничего и не было. Артисты остались хорошими друзьями и до сих пор общаются.