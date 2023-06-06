Актер Арнольд Шварценеггер вспомнил, как рассказал жене о сыне от домработницы
Актер Арнольд Шварценеггер вспомнил, как рассказал бывшей жене Марии Шрайвер о внебрачном сыне от домработницы. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Шварценеггера, они с супругой ходили на семейные консультации к психологу:
"Однажды психолог сказал: "Я думаю, сегодня Мария хочет быть очень конкретной в чем-то. Она хочет знать, являетесь ли вы отцом Джозефа". Тогда я подумал, что мое сердце остановилось, а потом просто сказал правду: "Да, Мария, Джозеф — мой сын".
Актер признался, что до сих пор винит себя за то, что причинил бывшей жене много боли.
В 2011 году Шрайвер приняла решение расстаться со Шварценеггером, однако их развод состоялся лишь в 2021 году, когда бывшим партнерам удалось договориться о разделе имущества.
У Арнольда и Марии четверо взрослых детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.
Ранее стало известно, что дети Шварценеггера не принимают его внебрачного сына.