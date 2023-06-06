Шварценеггер вспомнил, как рассказал жене о сыне от домработницы

"Однажды психолог сказал: "Я думаю, сегодня Мария хочет быть очень конкретной в чем-то. Она хочет знать, являетесь ли вы отцом Джозефа". Тогда я подумал, что мое сердце остановилось, а потом просто сказал правду: "Да, Мария, Джозеф — мой сын".