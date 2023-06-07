Зепюр Брутян дала совет, как бороться с послеродовой депрессией

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посоветовала матерям заниматься чем-то интересным, чтобы отвлечься от послеродовой депрессии.

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«Часто задаваемый вопрос: как избежать послеродовой депрессии? Не знаю… Возможно, нужно занимать себя в свободное время чем-то, чтобы не было времени на поедание себя. Очень важна поддержка мужа! Она необходима», — высказалась Брутян.

Она считает, что сначала женщине нужно помочь своему организму свыкнуться с изменениями и дать ему восстановиться после родов. При этом Брутян призвала женщин не переживать из-за перепадов настроения, лишнего веса или стресса. Артистка заверила, что такие негативные факторы будут лишь временными.

Осенью 2022 года СМИ написали, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян ждут ребенка. Артисты долгое время не подтверждали эту информацию и рассказали о будущем пополнении в соцсетях в конце 2022 года. В апреле 2023 года у знаменитостей родился сын Микаэль.