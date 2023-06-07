Асмус опубликовала новые фото с возлюбленным

Российская актриса театра и кино, телеведущая Кристина Асмус разместила в социальных сетях новые фотографии со своим молодым человеком, актером Романом Евдокимовым. Об этом сообщает Starhit.

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На снимках возлюбленные в халатах улыбаются и целуются. Судя по подписи под опубликованными селфи, пара отмечала день рождения актера.

Соцсети

"Не до интернетов было эти дни. Оставлю нас здесь и сейчас. Еще раз с Днем рождения, чудо-человек"

В прошлое воскресенье молодому человеку исполнилось 29 лет.

Он, в свою очередь, ответил актрисе следующим комментарием:

"Чудо-Человек – это ТЫ. Я люблю тебя"

Подписчики порадовались за актрису: сделали комплименты "красивой паре" и пожелали счастья. Некоторые отметили, что возлюбленные очень похожи друг на друга, "как брат и сестра".

Напомним, Кристина Асмус и российский юморист Гарик Харламов развелись три года назад. Звезды уже вступили в новые отношения.