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Асмус опубликовала новые фото с возлюбленным

Российская актриса театра и кино, телеведущая Кристина Асмус разместила в социальных сетях новые фотографии со своим молодым человеком, актером Романом Евдокимовым. Об этом сообщает Starhit.

Асмус опубликовала новые фото с возлюбленным
© РИА Новости

На снимках возлюбленные в халатах улыбаются и целуются. Судя по подписи под опубликованными селфи, пара отмечала день рождения актера.

Соцсети

"Не до интернетов было эти дни. Оставлю нас здесь и сейчас. Еще раз с Днем рождения, чудо-человек"

В прошлое воскресенье молодому человеку исполнилось 29 лет.

Он, в свою очередь, ответил актрисе следующим комментарием:

"Чудо-Человек – это ТЫ. Я люблю тебя"

Подписчики порадовались за актрису: сделали комплименты "красивой паре" и пожелали счастья. Некоторые отметили, что возлюбленные очень похожи друг на друга, "как брат и сестра".

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Напомним, Кристина Асмус и российский юморист Гарик Харламов развелись три года назад. Звезды уже вступили в новые отношения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что экс-супруги все еще продолжают жить под одной крышей.

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