Ида Галич предложили запретить конкурсы красоты
Инфлюенсер в своем Telegram-канале опубликовала фотографию победительницы конкурса красоты Натальи Оскар. Галич отметила, что не понимает цель проведения конкурсов красоты.
Как кажется Иде, нет смысла соревноваться в «генетической лотерее».
«Чем старше я становлюсь, тем больше задумываюсь о том, что эти соревнования должны кануть в Лету», - задалась вопросом блогер.
Блогер не осуждает победительницу нынешнего конкурса, поэтому попросила подписчиков не высказываться и не комментировать внешность Натальи. За оскорбления в комментариях Ида пообещала блокировать.