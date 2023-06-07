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Блогерша Айза-Лилуна Ай обвинила певицу Славу в пропаганде алкоголя

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай раскритиковала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певицу Славу за публикации в нетрезвом состоянии.

Блогерша Айза-Лилуна Ай обвинила певицу Славу в пропаганде алкоголя
© Газета.Ru

По словам Айзы, ее беспокоит то, что поведение Славы некоторые считают нормальным. Она обвинила певицу в пропаганде алкоголя.

«У меня есть два сына. Я хочу, чтобы они не пили. Но они посмотрят, что какая-то тетя Слава бухает и ее все поддерживают. Значит, он будет думать, что бухать — это круто», — заявила блогерша.

Она подчеркнула, что злоупотребление алкоголем может привести к весьма плачевным последствиям.

Айза назвала алкоголизм болезнью. Блогерша призвала медийных лиц не публиковать в соцсетях себя в состоянии алкогольного опьянения. «Ребят, это не норм. Если вы хотите донести свою мысль, делайте это грамотно, красиво, в трезвом виде», — заявила бизнесвумен.

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