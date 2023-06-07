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58-летняя Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети

58-летняя актриса Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике российского бренда

58-летняя Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети
© Соцсети

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала в данном предмете гардероба синего цвета с длинными рукавами и принтом. Она позировала вполоборота, демонстрируя стройное тело. Звезда отметила, что приобрела наряд у отечественного бренда Rodasoleil.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях.

«Какая же ты роскошная», «Ирина, у вас нет недостатков, вы — Леди Совершенство», «Обалденная женщина, захочешь придраться — не получится», «Все оголяются и раздеваются, мир сошел с ума», «Не позорься. В 60 лет такие фотографии выставлять», «Вульгарно, не ваш стиль», — заявили юзеры.

В апреле Ирина Безрукова также снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. На размещенных кадрах видно, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и позировала перед камерой в пиджаке на голое тело.

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