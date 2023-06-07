Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей двухлетней дочери
Супермодель Наоми Кэмпбелл Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей двухлетней дочери. Фотографии появились на Youtube-канале Celebrity N.
Наоми Кэмпбелл старается не показывать на публике свою двухлетнюю дочь и до сих пор скрывает имя девочки.
На днях в сети появился видеоролик, снятый на вечеринке по случаю 53-летия супермодели в Каннах. На видео Наоми Кэмпбелл несет дочь на руках, не закрывая лицо малышки от камер.
Мать и дочь были одеты в парные образы: Наоми - в золотое макси-платье, расшитое кристаллами и перьями по подолу, а ее дочь - в похожее платье, также украшенное перьями.
В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл объявила о том, что впервые стала мамой. У нее родилась дочь, предположительно, с помощью суррогатной матери. На тот момент супермодели было 50 лет.
"Прекрасный маленький кусочек счастья выбрал меня своей матерью. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете", — написала она.