$81.25-0.0886.95-0.08

Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей двухлетней дочери

Супермодель Наоми Кэмпбелл Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей двухлетней дочери. Фотографии появились на Youtube-канале Celebrity N.

Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей двухлетней дочери
© РИА Новости

Наоми Кэмпбелл старается не показывать на публике свою двухлетнюю дочь и до сих пор скрывает имя девочки.

На днях в сети появился видеоролик, снятый на вечеринке по случаю 53-летия супермодели в Каннах. На видео Наоми Кэмпбелл несет дочь на руках, не закрывая лицо малышки от камер.

Газета.Ru

Мать и дочь были одеты в парные образы: Наоми - в золотое макси-платье, расшитое кристаллами и перьями по подолу, а ее дочь - в похожее платье, также украшенное перьями.

В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл объявила о том, что впервые стала мамой. У нее родилась дочь, предположительно, с помощью суррогатной матери. На тот момент супермодели было 50 лет.

"Прекрасный маленький кусочек счастья выбрал меня своей матерью. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете", — написала она.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители