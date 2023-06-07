Юрий Антонов появился на публике после слухов о госпитализации
Певец Юрий Антонов посетил гольф-клуб на фоне слухов о проблемах с сердцем.
Певец и композитор Юрий Антонов появился на публике на фоне слухов о проблемах со здоровьем. Видеоролик опубликовал «Пятый канал».
Артист посетил гольф-клуб Agalarov Golf & Country Club и стал участником мероприятия Radio Monte Carlo Golf Cup. На входе в здание стояли журналисты, однако Антонов не стал общаться с прессой.
На видеоролике композитор выглядит бодрым и отдохнувшим. 6 июня в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что Антонов якобы госпитализирован с сердечным приступом. Сообщалось, что музыкант пробыл в больнице несколько дней и выписался раньше срока.
Позже в беседе с News.ru Антонов опроверг сообщения о госпитализации. По словам исполнителя, он находится дома.
«Нет, я вообще дома нахожусь, вы что? В кругу своих животных. Брехня», — заявил он.
Три года назад Антонов получил травму ноги и после операции ходил с тростью. Певец проходил реабилитацию, пытаясь избавиться от болей, в Европе, в Арабских Эмиратах, в Китае, но значительных улучшений не произошло. Сейчас 77-летний артист находится в Москве.