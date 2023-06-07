Возлюбленная Райана Гослинга Ева Мендес призналась, что бреет лицо

«Я не думал о детях до того, как встретил ее, но после нашей встречи понял, что просто не хочу иметь детей без нее», — рассказал он в интервью журналу GQ.

Пара познакомилась на съемках фильма «Место под соснами». По словам актера, уже тогда он понял, что хочет завести с ней семью. «В «Месте под соснами» были моменты, когда мы притворялись семьей, и я действительно не хотел, чтобы это было притворством. Я понял, что это будет жизнь, в которой мне очень повезет», — поделился он.