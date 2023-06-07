Возлюбленная Райана Гослинга Ева Мендес призналась, что бреет лицо
49-летняя Ева Мендес показала, как бреет лицо в кабинете косметолога.
Возлюбленная Райана Гослинга Ева Мендес призналась, что бреет лицо. Об этом актриса рассказала поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.
49-летняя Ева Мендес опубликовала видеоролик, снятый в кабинете косметолога. Актриса лежала на кушетке, пока врач проводила процедуру дермапланинга (соскабливания поверхностного рогового слоя кожи и пушковых волос под углом 45 градусов с помощью специального лезвия — прим. «Газеты.Ru»).
«Да, я побрила свое лицо!» — подписала она.
Ева Мендес состоит в отношениях с 42-летним Райаном Гослингом. Актеры вместе с 2011 года и воспитывают двух дочерей — 8-летнюю Эсмеральду и 7-летнюю Аманду.
В ноябре 2022 года Мендес подтвердила, что вышла замуж за Гослинга.
Ранее Райан Гослинг дал редкий комментарий об отношениях с Евой Мендес.
«Я не думал о детях до того, как встретил ее, но после нашей встречи понял, что просто не хочу иметь детей без нее», — рассказал он в интервью журналу GQ.
Пара познакомилась на съемках фильма «Место под соснами». По словам актера, уже тогда он понял, что хочет завести с ней семью. «В «Месте под соснами» были моменты, когда мы притворялись семьей, и я действительно не хотел, чтобы это было притворством. Я понял, что это будет жизнь, в которой мне очень повезет», — поделился он.