Валерия обратилась к дочке Пригожина

Несмотря на то, что у певицы Валерии и Иосифа Пригожина нет общих детей, они сумели найти общий язык с детьми друг друга от прошлых отношений.

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У Валерии есть трое детей, которые родились в браке с Александром Шульгиным. После развода певица в одиночку воспитывала Анну, Артемия и Арсения.

В первом браке Пригожин стал отцом дважды. Супруга родила ему сына Дмитрия и дочь Данаю. В фактическом браке с Лейлой Фаттаховой у продюсера родилась дочка Елизавета. Кроме того, у знаменитостей уже есть внуки.

Младшая дочь Иосифа Пригожина проживает в Нью-Йорке. Она не стала строить карьеру продюсера в России и отправилась за океан. Поэтому семье не так часто удается встречаться. Но недавно они объединились. Лиза Пригожина вернулась на Родину.

С близкими она встретилась в одном из столичных ресторанов. Валерия пришла на встречу в синих джинсах, золотой кожаной куртке и блузке.

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На новом снимке предстали Иосиф Пригожин с младшей дочерью, Валерия и бывшая жена продюсера Лейла Фаттахова.

«Девочка наша любимая, как хорошо, что у нас была возможность несколько дней провести вместе. Очень любим, с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи», – обратилась Валерия к Елизавете.