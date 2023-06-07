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Певица Валерия обратилась к дочке Пригожина

Несмотря на то, что у певицы Валерии и Иосифа Пригожина нет общих детей, они сумели найти общий язык с детьми друг друга от прошлых отношений.

Валерия обратилась к дочке Пригожина
© New Magazine

У Валерии есть трое детей, которые родились в браке с Александром Шульгиным. После развода певица в одиночку воспитывала Анну, Артемия и Арсения.

В первом браке Пригожин стал отцом дважды. Супруга родила ему сына Дмитрия и дочь Данаю. В фактическом браке с Лейлой Фаттаховой у продюсера родилась дочка Елизавета. Кроме того, у знаменитостей уже есть внуки.

Младшая дочь Иосифа Пригожина проживает в Нью-Йорке. Она не стала строить карьеру продюсера в России и отправилась за океан. Поэтому семье не так часто удается встречаться. Но недавно они объединились. Лиза Пригожина вернулась на Родину.

С близкими она встретилась в одном из столичных ресторанов. Валерия пришла на встречу в синих джинсах, золотой кожаной куртке и блузке.

New Magazine

На новом снимке предстали Иосиф Пригожин с младшей дочерью, Валерия и бывшая жена продюсера Лейла Фаттахова.

«Девочка наша любимая, как хорошо, что у нас была возможность несколько дней провести вместе. Очень любим, с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи», – обратилась Валерия к Елизавете.

Несмотря на то, что раньше Валерия и Лейла были конкурентками, сейчас они дружат и поддерживают теплое общение. Стоит отметить, что обе женщины прекрасно выглядят.

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