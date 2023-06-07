Рената Литвинова предстала в откровенном образе
Поклонники были поражены образом актрисы.
Актриса Рената Литвинова почти год назад уехала из России во Францию. Там артистка живет в двухэтажной квартире в Париже.
Недавно Литвинова возвращалась в Россию, а теперь поделилась с подписчиками пикантной фотографией.
Артистка опубликовала в своем аккаунте с социальный сетях провокативное фото. На нем видно, что артистка обнажила грудь.
WomanHit.ru
В комментариях под фото поклонники восхитились образом актрисы: «Рената, не перестаёте удивлять и восхищать», «Интеллектуальная эротика!», «Смелый образ».