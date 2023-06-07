Рената Литвинова предстала в откровенном образе

Поклонники были поражены образом актрисы.

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Актриса Рената Литвинова почти год назад уехала из России во Францию. Там артистка живет в двухэтажной квартире в Париже.

Недавно Литвинова возвращалась в Россию, а теперь поделилась с подписчиками пикантной фотографией.

Артистка опубликовала в своем аккаунте с социальный сетях провокативное фото. На нем видно, что артистка обнажила грудь.

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