56-летняя Сальма Хайек поделилась снимком без макияжа

«Спасибо, что поделились! Это помогает всем увидеть, что даже самые красивые и знаменитые тоже стареют», «Вы просто настоящий естественный человек, и такой красивый! Спасибо вам», «Вы прекрасны вне зависимости от того, сколько новых седых волос у вас появилось», — написали пользователи в комментариях.