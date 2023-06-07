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56-летняя Сальма Хайек поделилась снимком без макияжа

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками своих социальных сетей честным селфи без макияжа и укладки.

56-летняя Сальма Хайек поделилась снимком без макияжа
© Газета.Ru

56-летняя Сальма Хайек сфотографировала свое лицо крупным планом, продемонстрировав подписчикам морщины, «мешки» под глазами и седые волосы.

«Я просыпаюсь и считаю, сколько седых волос и морщин испортили мою вечеринку этим утром», — подписала селфи актриса.

За несколько часов пост звезды набрал почти 200 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Подписчики похвалили Сальму Хайек, что она не стесняется своего возраста и делится честными фотографиями без фильтров.

«Спасибо, что поделились! Это помогает всем увидеть, что даже самые красивые и знаменитые тоже стареют», «Вы просто настоящий естественный человек, и такой красивый! Спасибо вам», «Вы прекрасны вне зависимости от того, сколько новых седых волос у вас появилось», — написали пользователи в комментариях.

Помимо фанатов честное селфи Сальмы Хайек прокомментировали ее знаменитые подруги — актриса Оливия Уайлд поставила под постом несколько восхищенных эмодзи, а супермодель Синди Кроуфорд написала: «Ты прекрасна».

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