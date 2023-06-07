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Певица Слава похвасталась новой квартирой

Певица Слава сообщила, что купила квартиру в Москве.

Певица Слава похвасталась новой квартирой
© globallookpress.com

Певица Слава сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что приобрела недвижимость в Москве.

Слава купила квартиру с панорамными окнами в центре столицы России. Она похвасталась видом на Москву-реку. Артистка отметила, что уже получила ключи от нового жилья.

«Сегодня поехала принимать квартиру. Но это, слава богу, приятные хлопоты. <…> Купила квартиру на честно заработанные денюшки, можете меня поздравить. Купила себе квартиру, где буду отдыхать от всех, одна просто буду там. Просто на выходных приходить и спать. Потому что это треш», — рассказала звезда.

Слава также отметила, что до сих пор не до конца выздоровела после болезни. У артистки все еще есть кашель.

29 мая стало известно, что Слава была госпитализирована. У исполнительница поднялась температура, и ей стало плохо. Концертный директор музыкантки Николай Макаров предположил, что у звезды может быть воспаление легких.

30 мая Слава вышла на связь, сообщив, что выписалась из больницы. Артистка объяснила, что ее свалил затяжной бронхит. Певица призналась, что работала с болезнью во время гастролей и концертов. По словам звезды, она переоценила свои силы.

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