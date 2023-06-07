Принц Гарри обвинил прессу в своем расставании с бывшей девушкой

Принц Гарри считает, что пресса Великобритании стала "главным фактором" в его разрыве с бывшей возлюбленной Челси Дэви. Об этом сообщает Page Six.

© Газета.Ru

В письменном заявлении, полученном журналистами в минувший вторник, герцог Сассекский признался, что он чувствовал, что их отношения с Челси Дэви "всегда были обречены" из-за "назойливых глаз таблоидов".

"Это было просто ощущение, что за тобой постоянно следят. Я считаю, что Челси было еще труднее с этим справиться, когда она жила в Англии... У каждого есть предел того, что он может вынести", - уточнил он.

Заявление было дано в рамках продолжающегося судебного процесса принца Гарри против британского таблоида Daily Mirror. Младший сын короля Великобритании утверждает, что около 140 статей о его жизни, опубликованных в газете в период с 1996 по 2010 год, содержали информацию, полученную незаконными методами.

Принц Гарри и Челси Дэви встречались с 2004 по 2010 год. Пара рассталась после того, как Дэви решила, что "королевская жизнь не для нее" из-за пристального внимания прессы.