Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку, ждет второго ребенка

— Это было очень необычно! Сначала я не понимала, как это все технически будет происходить. Я же не только озвучивала Чебурашку, я играла этого персонажа. В самом начале я себе навизуализировала, что на меня, как на Бенедикта Камбербэтча, наденут датчики, а я в зеленом костюме буду что-то изображать, — рассказывала артистка о съемках «СтарХиту».