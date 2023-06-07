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Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку, ждет второго ребенка

Актриса Ольга Кузьмина скоро родит второго ребенка, она находится на последних сроках беременности. Отцом будущего малыша стал ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич. Актриса долгое время пыталась скрывать настоящее имя своего нового избранника.

Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку, ждет второго ребенка
© Вечерняя Москва

Поклонники сразу же стали поздравлять артистку с таким важным событием. Они написали, что это отличные новости, которые радуют и вдохновляют. Пользователи Сети пожелали артистке легких родов.

Пока неясно, будет ли приостановлена карьера Кузьминой в связи с интересным положением.

В последние годы актриса снималась в сериале «Ивановы-Ивановы», а также в фильмах «Сториз», «Бесит», «Завербованный».

Звезда также рассказала о том, как озвучивала главного персонажа фильма «Чебурашка».

— Это было очень необычно! Сначала я не понимала, как это все технически будет происходить. Я же не только озвучивала Чебурашку, я играла этого персонажа. В самом начале я себе навизуализировала, что на меня, как на Бенедикта Камбербэтча, наденут датчики, а я в зеленом костюме буду что-то изображать, — рассказывала артистка о съемках «СтарХиту».

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