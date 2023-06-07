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Рэпер Баста признался, что переживает за Скриптонита из-за употребления алкоголя

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, признался, что беспокоится за Скриптонита. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Баста признался, что переживает за Скриптонита из-за алкоголя
© Газета.Ru

Девушка из зала попросила Басту и гостя эпизода Нурлана Сабурова рассказать, что их отталкивает в Скриптоните. Сабуров заявил, что у него нет негатива по отношению к музыканту.

«Меня раздражает, что он пьет, хотя у него язва. Он пьет, пьет, пьет. <...> Скрип — настоящий пацан, большущий музыкант, профессионал, и если он уберет алкоголь, то станет в тысячу раз больше и круче. Это я как старый пожилой человек, беспокоящийся о нем, говорю», — утверждает Баста.

Вакуленко призвал Скриптонита поберечь свое здоровье. Он рассказал, что на одном из концертов в Казахстане исполнитель сам рассказал, что страдает от проблем со здоровьем, однако все равно решил выпить. При этом Баста заявил, что уважает Скриптонита и его творчество.

Казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер Скриптонит (настоящее имя — Адиль Жалелов) обрел популярность в 2010-х. Дебютный альбом музыканта «Дом с нормальными явлениями» одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года и попал в список «20 лучших альбомов 2015 года» по версии «Газеты.Ru».

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