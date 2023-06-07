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66-летняя Ким Кэтролл заявила, что борется со старением всеми возможными способами

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл заявила, что изменила свое отношение к омолаживающим методикам и теперь готова бороться со старением «всеми возможными способами». Об этом сообщает Daily Mail.

Кэтролл заявила, что борется со старением всеми возможными способами
© Газета.Ru

66-летняя Ким Кэтролл дала интервью изданию Sunday Times, в котором рассказала, к каким косметическим и инъекционным процедурам прибегает ради сохранения молодости. Актриса отметила, что раньше она не хотела «ложиться под нож», потому что была моложе, но с возрастом ее взгляды изменились.

«Наверное, я говорила это в свои сорок! Сейчас мне за шестьдесят, и я всеми возможными способами борюсь со старением. Сегодня есть разные наполнители, ботокс, и еще много всего, что можно попробовать и понять, подходит ли это вам. Но нужны деньги и хороший хирург, если вы хотите остаться похожими на себя», — поделилась звезда.

Ким Кэтролл добавила, что готова тратить большие деньги, чтобы выглядеть «как лучшая версия себя».

«Это не просто тщеславие. Я играю женщину определенного типа, которая выглядит определенным образом. И я профессионально слежу за собой», — уточнила актриса.

В интервью Daily Mail в 2011 году звезда «Секса в большом городе» говорила совсем другие вещи: «В своей жизни и карьере я хочу принять старение, потому что я думаю, что это интересно».

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