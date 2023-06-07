Кэтролл заявила, что борется со старением всеми возможными способами

«Наверное, я говорила это в свои сорок! Сейчас мне за шестьдесят, и я всеми возможными способами борюсь со старением. Сегодня есть разные наполнители, ботокс, и еще много всего, что можно попробовать и понять, подходит ли это вам. Но нужны деньги и хороший хирург, если вы хотите остаться похожими на себя», — поделилась звезда.